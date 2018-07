The Women Weavers on the Bauhaus Stairway, Dessau 1927. Lena Bergner, Grete Reichardt, Lijuba Monastirsky, Otti Berger, Lis Beyer, Elisabeth Mueller, Rosa Berger, Ruth Hollos, Lisbeth Oestreiche, young master Gunta Stölzl in front.

Photo © Lux Feininger

