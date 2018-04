Ludwig Mies van der Rohe (German-American, 1886-1969) | Toronto-Dominion Center | Toronto, Canada | 1967-1973 | April 14, 1966 after high-steel men secured the last beam on the 56th floor of the Commonwealth’s tallest building, the first tower of the Toronto-Dominion Centre, with a gold-plated bolt. Photo © John McNeill

Advertisements