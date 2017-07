Lotte Beese, Life at the Bauhaus, group portrait of women weavers in the #Weaving Workshop (Webereiwerkstatt), 1927. (Top row, left to right) Unknown, Marli Heimann, Gertrud Arndt, Meister Wanke, Gunta Stölzl. (Middle, left to right) Unknown, Unknown, Lene Bergner, Lis Beyer (Beyer-Volger), Otti Berger, Gertrud Dirks. (Bottom row, left to right) Ruth Hollos (Hollos-Consemuller), Grete Reichardt, Anni Albers.

Photo © bauhaus

